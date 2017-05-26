Мамедъяров: Азербайджан больше всех заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта

2017-05-26 10:49 | www.oxu.az | 2

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил со вступительной речью на приеме по случаю Дня Азербайджанской Республики и 25-ой годовщины членства в ООН в Нью-Йорке.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МИД, министр заявил, что со дня вступления в ООН Азербайджан, несмотря на экономические трудности и агрессию против нашей страны, а также их разрушительные результаты, превратился в динамичное современное государство с экономической и политической точки зрения и зарекомендовал себя в качестве надежного партнера: «Мы высоко ценим поддержку ООН Азербайджану в этот период».

Э.Мамедъяров также отметил, что наша страна привержена политическому урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ:

«Этого требует международное право и является однозначным требованием соответствующих резолюций по конфликту Совета безопасности и Генассамблеи ООН. Азербайджан, территории которого были оккупированы и сотни тысяч граждан которого оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев, больше всех заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта».

Н.О.

