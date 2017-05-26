Азербайджанские парикмахеры и визажисты стали чемпионами мира (ФОТО)

2017-05-26 11:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - На чемпионате мира по парикмахерскому искусству и макияжу в Дубае (ОАЭ) сборная Азербайджана добилась большого успеха, сообщил Trend Life президент World Beauty Congress, генеральный директор Ассоциации моды Азербайджана Замир Гусейнов.

Чемпионом мира в категории "Модная прическа" стала азербайджанский парикмахер Джевахир Мирхадили (Сумгайыт), получившая самые высокие баллы от всех членов жюри чемпионата. Отметим, что Мирхадили является действующим чемпионом Азербайджана в вышеуказанной категории.

Титул чемпиона мира в категории "Модный макияж" завоевала Зульфия Тагиева (Лянкяран), являющаяся действующим чемпионом Евразии и двукратным чемпионом Европы. В качестве модели у Зульфии Тагиевой была Нармин Сафарова.

В судейский комитет вошли представители таких стран, как Сербия, Венгрия, Россия, ОАЭ и др. На чемпионате выступали 20 команд со всех континентов, среди которых представители США, Мексики, Индии, Венгрии, Великобритании, Хорватии, России.

Отметим, что остальные члены сборной Азербайджана также добились значимых результатов - дебютанты сборной Айтадж Ализаде и Нармин Аббаслы заняли восьмое место в своих категориях, а Лала Бахшиева и Нурана Махаррамова - 12 место.

В качестве почетного гостя свою коллекцию продемонстрировала азербайджанский модельер Айгюн Талыбова. Коллекцию дизайнера представляли модели из Мексики, Замбии, Словении, Венгрии и других стран.

Чемпионат мира проходил под эгидой Всемирного конгресса красоты. Следующий чемпионат мира по парикмахерскому искусству и макияжу в категории "Свадебная прическа и макияж" пройдет в феврале 2018 года в Индии.

(Автор: Джани Бабаева)