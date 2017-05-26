Звезды на гала-вечере amfAR в Каннах – ФОТО

2017-05-26 11:06 | www.oxu.az | 2

Во Франции прошел благотворительный гала-ужин amfAR Gala Cannes, являющийся традиционным для Каннского фестиваля и одним из самых значимых светских мероприятий киносмотра, передает Oxu.Az со ссылкой на spletnik.ru.

Средства, собранные на 24-ом amfAR Gala Cannes, организаторы вечеринки перечислят в фонд борьбы со СПИДом. В вечерних платьях перед фотографами и участниками amfAR предстали Ирина Шейк, Белла Хадид, Ева Лонгория и многие другие знаменитости. Предлагаем оценить образы и наряды звездных гостей.

A.С.

