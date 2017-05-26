Следствие по делу Александра Лапшина завершилось

2017-05-26 12:03 | www.apa.az | 4

Об этом АПА сообщил адвокат Эдуард Чернин. Адвокат сказал, что после ознакомления с делом, оно будет направлено в суд для рассмотрения.

Отметим, имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.