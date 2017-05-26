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Лимузин Трампа из-за размеров не смог въехать в ворота королевского дворца в Брюсселе

2017-05-26 12:04 | www.apa.az | 3

Лимузин американского президента Дональда Трампа не прошел по габаритам в ворота королевского дворца в Брюсселе, из-за чего ему и его супруге пришлось покинуть автомобиль и пройти во двор пешком.

Как сообщает АПА со ссылкой на rg.ru, как правило, главы государств, приглашенные на прием к королю, остаются в своих автомобилях до тех пор, пока не окажутся во дворе, однако Трамп был вынужден покинуть автомобиль и пешком пересечь двор, чтобы войти в королевский дворец.

Вместе с тем, отмечается, что все действия были заранее согласованы с отвечающими за безопасность американского лидера сотрудниками Секретной службы США.

Отметим, бронированный лимузин Трампа под названием «Зверь» - это переделанный Cadillac стоимостью 1,2 миллиона долларов. Он весит от 6,8 до 9,1 тонны, на нем установлены бронированные двери толщиной 200 миллиметров, пуленепробиваемые стекла толщиной 130 миллиметров.

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