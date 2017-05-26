Большинство абитуриентов, набравших 680-700 баллов, примут участие и во втором экзамене

2017-05-26 12:11 | www.apa.az | 4

Из 65 тысяч абитуриентов, принявших участие в весеннем вступительном экзамене, 53 тысячи (80%) прошли регистрацию для участия и в летнем экзамене.

Как сообщает АПА, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде в транслируемой по телеканалу Az.TV программе «Günün nəbzi» сказала, что те, кто набрал низкий балл на первом вступительном экзамене, не желают принимать участие во втором. А набравшие высокий балл абитуриенты наоборот: «28 из 47 абитуриентов, набравших 680-700 баллов на экзамене по I группе специальностей, примут участие во втором экзамене, по II группе – 8 из 11, по III группе – 12 из 16, по IV группе – 12 из 19 человек. Если они хотят обновить свой личный рекорд, это хорошо. Однако если они хотят помочь другим абитуриентам, своим друзьям, хотелось бы их предупредить. Если абитуриент нарушит правила на летнем экзамене, достигнутые им на первом экзамене результаты будут аннулированы».

М.Аббасзаде сказала, что начиная с этого года во всех экзаменационных залах будут установлены часы: «Во всех залах будут установлены электронные часы. Сейчас у нас есть материальные возможности. Абитуриенты смогут рассчитать время благодаря этим часам».