Лидер Китая направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

2017-05-26 12:21 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в письме говорится: «Уважаемый господин Президент, от имени правительства и государства Китайской Народной Республики, а также от себя лично поздравляю Вас и дружественный азербайджанский народ по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Под Вашим руководством в Азербайджане царит политическая стабильность, экономика страны стремительно развивается, уровень жизни людей регулярно поднимается. Правительство Китая радо успехам азербайджанского государства, которых оно добилось в области государственного строительства и в социально-экономической сфере.

Я уделяю большое внимание отношениям между Китаем и Азербайджаном. Пользуясь намерением создать объединенные проекты «Один пояс – один путь», я готов общими усилиями развивать наши двусторонние отношения и деловое сотрудничество в разных сферах.

Желаю Вам крепкого здоровья, азербайджанскому народу счастья и благополучия, передаю самые наилучшие пожелания».