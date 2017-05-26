Результаты I этапа выпускных экзаменов IX класса будут объявлены на этой неделе

2017-05-26 12:26 | www.apa.az | 3

«Сегодня или завтра будут обнародованы результаты I этапа выпускных экзаменов IX класса».

Как сообщает АПА, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде в транслируемой по телеканалу Az.TV программе «Günün nəbzi».

М.Аббасзаде напомнила, что в различных районах страны были проведены выпускные экзамены IX класса. По ее словам, сначала будут обнародованы результаты проведенных 5 марта экзаменов: «Затем будут объявлены результаты экзаменов, проведенных 12 марта, 18 марта и 16 апреля. Результаты экзаменов будут объявляться с разницей в два дня. Почему? Потому что результаты экзаменов предоставляются не в форме справки «Сколько баллов набрал учащийся». Здесь еще надо учитывать письменные задания, ответы на которые занимают несколько страниц. Все письменные работы загружаются в базу, каждый человек видит свою письменную работу, может распечатать ее и перепроверить. Также в справке есть информация о том, сколько баллов учащийся набрал по каждому тестовому и открытому вопросу. На своем сайте мы опубликуем критерии оценивания, которые дадут возможность увидеть баллы всем, кто интересуется ответами на свои вопросы».