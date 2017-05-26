На территории Азербайджана будут дожди, град, половодье

2017-05-26 13:17 | www.apa.az | 2

27 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17°, днем 20-25° тепла, в Баку ночью 15-17°, днем 21-23° тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-65%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 29 мая комфортная температура на фоне слабых колебаний метеорологических факторов благоприятно повлияет на состояние метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, местами, возможно, выпадет град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

27-28 мая в некоторых районах ожидаются грозы, дожди, местами, возможно, выпадет град. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Также ожидается половодье в реках.