В Азербайджане учителя, показавшие очень слабый результат на диагностическом оценивании знаний, будут сокращены

2017-05-26 13:19 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом заявил глава пресс-службы Министерства образования Джасарат Валехов.

По его словам, цель проведения этой работы – подготовка кадров, которые дают качественное образование.

Дж.Валехов отметил, что в Министерстве образования уже есть определенная информация в связи с результатами диагностического оценивания: «Некоторые учителя, которые показали слабый результат во время диагностического оценивания, будут привлечены к тренингам. Таким образом, им будет предоставлен шанс улучшить свои результаты. Есть учителя, которые продемонстрировали очень слабые результаты, они будут сокращены, потому что другого выхода нет. Мы хотим, чтобы образовательная среда была обеспечена грамотными, высокообразованными, обладающими большими навыками учителями. В прошлом году для приема на работу обратилось рекордное число учителей, 30 тысяч из них приняли участие в экзаменах. В этом году в Азербайджане вакантных мест стало больше, создаются новые условия для приема на работу учителей, которые дают качественное образование».

Официальный представитель Министерства отметил, что в этом году в конкурсе по приему учителей на работу будет достаточное количество вакантных мест: «Ожидается, что в этом году будет более 6000 тысяч вакантных мест для учителей. Основная цель – привлечение на работу еще большего количества молодых и высокообразованных учителей».

Заместитель заведующего отделом кадров Министерства образования Эшги Багиров добавил, что в некоторых случаях профессионализм учителей будет повышаться за счет тренингов: «Но даже если будут обеспечены тренинги для учителей, показавших очень низкие результаты на оценивании, становление их учителями не считается целесообразным. Ответственным за образование лицам даны поручения с целью рассортировки трудовых договоров учителей. Не хочу, чтобы нашим детям, ученикам преподавали учителя с такими низкими результатами. Даже если будет мало часов, их места будут вынесены на вакансию. Кандидаты, набравшие на конкурсах достаточно балов, не могут быть обеспечены работой из-за отсутствия свободных мест в школах».

Э. Багиров подчеркнул, что число учителей с низкими показателями диагностического оценивания достаточное: «Может быть, что некоторые учителя напишут заявление об уходе по собственному желанию. Такие случаи уже есть. Несколько учителей уже написали заявление об увольнении».