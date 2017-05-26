Белый дом прокомментировал инцидент с Трампом и черногорским премьером

2017-05-26 11:34 | www.oxu.az | 2

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал неловкий инцидент, который произошел между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Черногории Душко Марковичем на саммите НАТО в Брюсселе, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Трамп при осмотре здания новой штаб-квартиры НАТО резко отодвинул стоявшего перед ним Марковича. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в сети и вызвала недоумение у многих пользователей.

«Я не видел этого видео», - цитирует Спайсера издание USA Today. Однако пресс-секретарь президента отметил, что расстановка лидеров стран-членов НАТО для фотографии была определена заранее, и предположил, что Трамп просто следовал схеме.

Н.О.