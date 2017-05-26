Автор хита Somebody's Watching Me задержан за избиение домработницы – ВИДЕО

2017-05-26 11:40 | www.oxu.az | 2

Американский поп-музыкант Кеннеди Уильям Горди, известный под псевдонимом Рокуэлл (Rockwell), задержан за побои. В правоохранительные органы обратилась домработница певца, передает Oxu.Az со ссылкой на TMZ.

Портал опубликовал видеозапись, на которой видно, как сотрудники полиции сажают Рокуэлла, закованного в наручники, в машину. Музыкант находится под стражей.

Как рассказал собеседник портала, пострадавшая утверждает, что Рокуэлл ударил ее из-за готовки, поскольку она слишком долго делала сэндвич.

Рокуэлл выпустил свой главный хит Somebody's Watching Me в 1984 году. В записи песни в качестве бэк-вокалиста принимал участие Майкл Джексон. Сингл разошелся тиражом в миллион копий. За свою карьеру Рокуэлл записал три студийных альбома. Последняя пластинка, The Genie, вышла в 1986 году.

A.C.