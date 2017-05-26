Великолепный концерт Лалы Мамедовой в Баку (ФОТО)

2017-05-26 12:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся сольный концерт заслуженной артистки Азербайджана, популярной исполнительницы Лалы Мамедовой, сообщает Trend Life.

На мероприятии присутствовали вице-президент Международной инженерной академии (МИА), президент Азербайджанской инженерной академии, академик Ариф Пашаев, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими, режиссер, народный артист Азербайджана Рамиз Гасаноглу, а также видные общественные деятели, известные представители науки, культуры, искусства, литературы, многочисленные поклонники творчества исполнительницы.

В программу сольного концерта вошли ретро-композиции азербайджанских классиков. Заслуженная артистка выступила в сопровождении Симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Назима Гаджиалибекова.

Вечер открылся произведением Фикрета Амирова "Симфонический танец", музыканты оркестра тонко и талантливо передали всю глубину исполняемого сочинения. Затем под бурные аплодисменты зрителей на сцену была приглашена Лала Мамедова, в исполнении которой прозвучала композиция "Azərbaycana gəlsin". Во время исполнения на экранах, установленных по бокам сцены, демонстрировались памятники архитектуры, городские пейзажи, достопримечательности Азербайджана.

После исполнения Лала Мамедова обратилась к публике, подчеркнув, что глубоко признательна каждому зрителю за внимание к ее творчеству.

"Каждый раз, выходя на сцену, испытываю большое чувство волнения, и я благодарна каждому гостю, каждому зрителю за то, что вы нашли возможность посетить концерт и поддержать меня", - сказала певица.

В концертной программе прозвучали сочинения видных азербайджанских композиторов - Тофига Гулиева, Васифа Адыгезалова, Рауфа Гаджиева, Фикрета Амирова, Ниязи, Саида Рустамова на слова Сулеймана Рустама, Хуршидбану Натаван, Зейнала Джаббарзаде, Анвера Алибейли, Талата Эюбова, Наби Хазри, Фикрета Годжа. Каждая из звучавших в этот вечер песен - не просто хит своего времени, это композиции, ставшие культовыми, объединившие поколения, песни, которые дарят ощущение большого душевного удовлетворения и спокойствия. Наряду с авторскими композициями, заслуженная артистка исполнила и народные песни, а также песни из кинофильмов "Мачеха", "Свекровь", "Встреча".

На вечере прозвучали такие песни, как "İlk Bahar", "Qara gilə", "Qərənfil", "Hardasan", "Tez gəl", "Pəncərəmə qondu çiçək" и многие другие, каждую композицию Лала Мамедова представляла сама, рассказывая об ее авторах. Во время исполнения композиций "Bakı, əziz şəhər", "Məktəb illəri" певице подпевал зрительный зал. Кстати, именно песня "Məktəb illəri", написанная заслуженным деятелем искусств Азербайджана, композитором Айгюн Самедзаде, стала визитной карточкой Лалы Мамедовой. Ностальгическая композиция возвращает слушателей в прошлое, напоминая о безвозвратно ушедшем времени.

В концертной программе также выступили лауреат международных конкурсов Лала Мухтарова (скрипка) и Наргиз Муталлимова, которые виртуозное исполнили фрагмент из балета Арифа Меликова "Поэма двух сердец".

Завершила вечер песня "Məhəbbət çırağı" из кинофильма "Свекровь", перед исполнением которой Лала Мамедова обратилась к публике: "Если вы споете со мной, я буду очень рада". Конечно, публика не осталась безучастной и с удовольствием подпевала артистке.

Все произведения в исполнении Лалы Мамедовой звучали очень выразительно, эмоционально и артистично, они были наполнены яркими чувствами и духом эпохи прошлых лет.

В завершение вечера публика оглушительными овациями приветствовала Лалу Мамедову, Назима Гаджиалибекова и музыкантов оркестра, которые подарили зрителям великолепные мгновения встречи с прекрасной музыкой, которая наполняет сердца гармонией.

Отметим, что данная концертная программа – это проект, реализуемый телеканалом "Mədəniyyət" ("Культура"), Азербайджанским радио и Государственной филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)