В Азербайджане ужесточаются наказания за причинение вреда здоровью по неосторожности

2017-05-26 12:14 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут быть ужесточены наказания за причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Это отражено в изменении, предлагаемом в УК Азербайджана.

Согласно изменению, предлагаемому в ст.131 (Причинение менее тяжкого вреда здоровью по неосторожности) УК, за причинение менее тяжкого вреда предусматривается увеличение штрафа от 700 до 1200 манатов, тяжкого вреда – от 1200 до 2400 манатов.

По действующему законодательству, причинение менее тяжкого вреда здоровью по неосторожности наказывается штрафом в размере до трехсот манатов, тяжкого вреда – до 500 манатов.

Также изменения предполагают увеличение наказания в виде лишения свободы за причинение вреда здоровью по неосторожности от шести месяцев до одного года.

Предлагаемые в Кодекс изменения будут обсуждены на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) 31 мая.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)