Госпогранслужба Азербайджана распространила информацию об аресте Гёзал Байрамлы

2017-05-26 13:48 | www.apa.az | 3

Государственная пограничная служба Азербайджана распространила информацию об аресте зампредседателя ПНФА Гёзал Байрамлы.

Как сообщили АПА в пресс-службе Госпогранслужбы, 25 мая около 22:00 гражданка Азербайджанской Республики Байрамова Гёзал Орудж гызы при попытке пересечь границу из Грузии в Азербайджан в результате принятых сотрудниками Государственной пограничной службы мер была задержана на КПП Шихлы Газахского района.

«В связи с тем, что Г.Байрамова вела себя подозрительно, был проведен осмотр ее ручной клади. Сотрудники обнаружили 12 тысяч незадекларированных долларов США.

По факту в следственном управлении Госпогранслужбы было возбуждено уголовное дело по статье 206.1 (контрабанда) УК АР.

24 мая, когда Г.Байрамова уезжала из Азербайджана в Грузию, при ней не было суммы наличных, которую следовало бы задекларировать.

Сейчас принимаются следственные меры», - говорится в информации.