Американец протаранил публичный дом из популярного телешоу – ВИДЕО

2017-05-26 11:52 | www.oxu.az | 3

Американец на грузовой фуре протаранил публичный дом в штате Невада, никто из персонала и посетителей не пострадал, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ria.ru

Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что речь идет о заведении «Moonlite Bunny Ranch», которое фигурирует в популярном телевизионном шоу и, таким образом, знакомо многим жителям США.

По данным полиции, 40-летний Брайан Брандт угнал трейлер, прежде чем направить его прямо в ворота публичного дома в четыре часа ночи в четверг. Угонщик был в бронежилете и маске. Ему предъявлен ряд обвинений.

Владелец «Moonlite Bunny Ranch» оценил нанесенный ущерб в 400 тысяч долларов. Никто из 30 сотрудниц заведения и десяти посетителей в результате инцидента не пострадал.

И.Н.