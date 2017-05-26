Окажет ли правительство поддержку Межбанку?

2017-05-26 12:00 | www.oxu.az | 2

План по реструктуризации Международного банка Азербайджана (МБА) приведет к увеличению госдолга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в информации рейтингового агентства Fitch.

Сообщается, что в результате ослабления экономики и девальвации маната из-за падения цен на нефть и без того слабый нефтяной сектор Азербайджана стал еще более чувствительным:

«Неправильное управление оказало негативное воздействие на крупнейший банк Азербайджана – Международный банк.

После процесса реструктуризации вопрос оказания правительством очередной финансовой помощи банку остается открытым».

Аналитики агентства также заявляют, что негативный прогноз по рейтингу МБА отражает продолжающиеся риски и неопределенность в макроэкономическом и финансовом секторе.

У.А.

