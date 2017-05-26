ЕП: Статус-кво в Карабахе не может более сохраняться

2017-05-26 12:10 | www.oxu.az | 2

Статус-кво в Карабахе не может более сохраняться, считает председатель комиссии Европарламента по внешним сношениям Дэвид Макаллистер, передает Oxu.Az cо ссылкой на армянские СМИ.

«Это противостояние не имеет военного решения. Необходимо приложить все усилия в рамках международного права. ЕС поддерживает любые дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта», - заявил он 25 мая на пресс-конференции в Ереване.

«ЕС призывает стороны начать переговоры без предусловий на основе предложений, выработанных Минской группой ОБСЕ, чтобы прекратить действия, приводящие к жертвам с обеих сторон», - сказал он.

Н.О.