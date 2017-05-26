ВС Турции за неделю обезвредили 45 террористов

2017-05-26 12:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В ходе антитеррористических операций, проведенных с 18 по 25 мая в турецких провинциях Ширнак, Хаккари, Диярбакыр, Эрзурум и Ардаган, обезврежены 45 террористов, сообщает в пятницу сайт Генштаба ВС Турции.

В ходе операций изъяты 3 гранатомета, 5 автоматов, 13 винтовок, 43 гранаты, 27 взрывных устройств кустарного производства, около 2 тонн взрывчатых веществ и более 5 тысяч единиц боеприпасов.

Уничтожены 26 убежищ, укрытий и складов террористов.

В операциях против террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) погибли 7 турецких военнослужащих, 15 - ранены.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Орхан Гулузаде)

@o_quluzade