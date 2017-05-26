Тюркоязычные государства достигли договоренности о признании электронной подписи

2017-05-26 12:17 | www.oxu.az | 2

В Стамбуле прошло второе заседание рабочей группы Совета сотрудничества тюркоязычных государств по информационно-коммуникационным технологиям.

На мероприятии были организованы заседания подгрупп на темы «Электронного правительства», «Электронной подписи», спутниковых услуг, кибербезопасности, проекта «Трансевразийская суперинформационная магистраль» (TASİM) и развития фибер-оптической инфраструктуры.

Обсуждались возможности сотрудничества в упомянутых сферах. В заседании приняли участие сотрудники министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, выступивший с презентацией об инфраструктуре «Электронного правительства» и «Электронной подписи» специалист Национального центра сертификационных услуг Информационно-вычислительного центра Габиб Аббасов дал подробную информацию об электронизации социальных услуг, автоматизации обмена документами и применении электронной подписи.

Г.Аббасов заявил, что успехи Азербайджана в области электронизации позволяют признать электронную подпись на межгосударственном уровне. Подгруппа E-правительства на основе презентаций и обсуждений приняла решение исследовать систему электронного правительства каждого государства-члена для проведения обмена опытом по подготовке мобильных приложений, обеспечения электронной услуги по принципу «одного окна», открытым данным и т.д., организации соответствующих тренингов и подготовки общих проектов.

В конце была достигнута договоренность о создании предварительных условий с целью признания электронной подписи между тюркоязычными государствами, была поставлена цель обеспечения требуемых данных для признания электронной подписи между Турцией, Азербайджаном, Казахстаном и Киргизии.

Также между входящими в совет странами обсуждалась подготовка общих электронных услуг.

У.А.

