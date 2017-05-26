Рауль Кастро отправил письмо президенту Азербайджана
2017-05-26 12:24 | www.oxu.az | 3
Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики – 28 Мая.
Как передает Oxu.Az, в письме говорится:
«Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана - Днем Республики, передаю Вашему превосходительству свои самые добрые пожелания. Выражаю Вам глубокое уважение и почтение».
Президент Эфиопии Мулату Тешоме также поздравил И.Алиева с Днем Республики – 28 Мая.
Н.О.