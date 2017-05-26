Завершилось предварительное следствие по делу Лапшина

2017-05-26 12:28 | www.oxu.az | 3

Предварительное следствие по уголовному делу находящегося в Азербайджане под арестом блогера Лапшина завершилось.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил адвокат Эдуард Чернин. Адвокат сказал, что после ознакомления с делом, оно будет направлено в суд для рассмотрения.

Отметим, что имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

Н.О.

