Заседание Совета глав правительств СНГ состоялось в Казани

2017-05-26 12:57 | www.trend.az | 4

Заседание Совета глав правительств СНГ в узком составе состоялось в Казани, передает ТАСС. На уровне премьер-министров представлены Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Азербайджан и Туркмения направили на встречу заместителей глав правительств. Молдавию представляет посол республики в РФ.

После заседания в узком составе главы делегаций примут участие в церемонии фотографирования, после чего состоится встреча в расширенном составе.

Заседание Совета глав правительств стран СНГ проходит под председательством Дмитрий Медведева. В повестке - вопросы дальнейшего развития многостороннего взаимодействия в рамках содружества, включая подписание международных договоров в таких сферах, как использование атомной энергии в мирных целях, геодезия, картография, кадастр и дистанционное зондирование Земли, а также противодействие производству и распространению контрафактной продукции, защита интеллектуальной собственности.