Министр: «Иран рассчитывает на приток инвестиций в нефтяной сектор после переизбрания Роухани»

2017-05-26 14:11 | www.apa.az | 3

Иран рассчитывает в этом году заключить контракты с крупными международными нефтекомпаниями, включая французскую Total и российский Lukoil.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал Reuters министр нефти страны Бижан Зангане. По его словам, переизбрание на второй срок действующего президента Хасана Роухани должно обеспечить приток инвестиций.

Б.Зангане считает, что добыча нефти в Иране может вырасти примерно на 25% в следующие пять лет за счёт новых проектов с международными компаниями. Разработка новых месторождений, а также увеличение нефтеотдачи на зрелых участках должны позволить Ирану добывать 5 миллионов баррелей в сутки или 5% от мирового производства нефти против текущих 4 миллионов. Производство газоконденсата должно увеличиться до 1 миллиона баррелей в сутки с порядка 600 000 баррелей в сутки, которые Иран добывает сейчас.

«Выборы имели принципиальное значение: иранский народ сказал «да» взаимодействию с остальным миром. Надеюсь, результаты выборов получат положительный отклик. Сейчас не время инициировать ограничительные меры против Ирана», – добавил он.

Б.Зангане добавил, что надеется в этом году заключить сделки с Total, Lukoil, датской Maersk и, возможно, индонезийской Pertamina. Переговоры с компаниями ведутся вокруг разработки таких участков, как Южный Азадеган, Ядараван, Западный Карун и Аб-Теймур, а также нефтяных пластов гигантского месторождения Южный Парс.