Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме по случаю Дня Республики

2017-05-26 13:12 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В пятницу во Дворце "Buta" был проведен официальный прием по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства выступил на официальном приеме с речью.

Официальный прием продолжился концертной программой.