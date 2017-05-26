Ашхабад и Минск провели деловые переговоры

2017-05-26 13:14 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялся бизнес-форум, организованный торгово-промышленными палатами Туркменистана и Беларуси, говорится в пятницу в сообщении посольства Беларуси.

"Участниками форума обсуждались актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества на уровне деловых кругов, в том числе схемы поставок, логистики и финансирования", - сказано в информации.

Посол Беларуси Олег Табанюхов в своем выступлении обратил внимание на усилия глав двух государств, направленные на формирование благоприятной среды для туркменских и белорусских предпринимателей.

Согласно сообщению туркменского правительства, в форуме приняли участие около двух десятков крупных предприятий и компаний Беларуси. В их числе Могилёвский вагоностроительный завод, «Завод-Евромаш», ООО «Технодвор», Гомельский завод станочных узлов, ЗАО «Инструментальные технологии», Управляющая компания холдинга «Бел-ОМО» и другие.

Беларусь предложила свои услуги в сфере поставок и организации высокотехнологичных производств оборудования, выразив заинтересованность в туркменском текстиле, сельскохозяйственной и промышленной продукции, углублении кооперации в производстве товаров пищевой промышленности.

В ходе встреч обсуждались возможности поставок железнодорожного подвижного состава, сельскохозяйственной и дорожной техники, сотрудничества в налаживании производства высокотехнологичного электросветового оборудования, партнёрства в области полиграфии.

Конкретным примером эффективного сотрудничества является реализация проекта строительства в Лебапском велаяте (области) Туркменистана горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений. Возведенный "Белгорхимпром" комплекс стоимостью более одного миллиарда долларов США рассчитан на производство 1 миллиона 400 тысяч тонн удобрений в год.

В 2016 году внешнеторговый оборот товарами между Беларусью и Туркменистаном превысил 120 миллионов долларов, а вместе с услугами составил почти 300 миллионов долларов.

(Автор: Гусейн Гасанов)