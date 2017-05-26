У жителя Джалилабада изъяли крупную сумму фальшивых денег – ФОТО

2017-05-26 13:00 | www.oxu.az | 2

МВД Азербайджана распространило официальную информацию о фальшивомонетчике.

Сотрудники органов внутренних дел провели очередную операцию по предотвращению изготовления и пуска в оборот фальшивых денег, способных нанести серьезную угрозу финансовой системе страны.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Отделения полиции Джалилабадского района был задержан житель села Шыхлар Сафа Гарашов, у которого конфисковали 240 поддельных 100-манатных купюр.

На предварительном допросе задержанный признался, что планировал продать изготовленные им фальшивые деньги.

По факту в следственном отделе Джалилабадского РОП возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые следственные, а также оперативно-розыскные мероприятия.

З.Г.

