Власти Турции предупредили о возможном теракте в столице
2017-05-26 13:18 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Администрация губернаторства турецкой провинции Анкара предупредила о возможном теракте в столице, говорится в пятницу в сообщении администрации.
Отмечается, что целью террористов могут быть массовые акции граждан.
В связи с этим администрация запретила проведение каких-либо акций в городе.
15 марта 2015 года перед железнодорожным вокзалом Анкары произошел теракт, нацеленный на собравшихся для протестного митинга, в результате чего погибли более 100 человек. Ответственность за теракт с участием двух смертников взяла на себе террористическое организация "Исламское государство".
Также 17 февраля и 13 марта 2016 года в столице произошел теракт, организованный террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК), в результате чего погибло множество людей.
Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.
РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Орхан Гулузаде)
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