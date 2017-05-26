Синоптики обещают грозы и дожди

2017-05-26 13:05 | www.oxu.az | 2

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 27 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром в отдельных местах возможны осадки. Южный ветер вечером перейдет на умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-17, днем 20-25, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы – 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-65%.

Согласно медико-метеорологическом прогнозу, слабые колебания метеорологических факторов на фоне ожидаемых до 29 мая на Абшеронском полуострове комфортных погодных условия будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и осадки. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Возможен град. Будет дуть восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 22-27, в горах ночью ожидается 5-10, днем 12-17 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что 27-28 мая в некоторых районах ожидаются грозы и дожди, которые на отдельных территориях могут принять интенсивный характер, возможен град. Западный ветер местами усилится.

Уровень рек может подняться.

З.Г.

