Бизнес-леди Азербайджана приняли участие в Global Summit of Woman в Японии (ФОТО)

2017-05-26 13:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Бизнес-леди Азербайджана приняли участие в XXVII Global Summit of Woman (Глобальный саммит женщин), который прошел в Токио (Япония), сообщила Trend Life руководитель Центра национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова.

В состав делегации также вошли председатель общественного объединения "Институт международных исследований Евразия" (ABAİ İB), депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, председатель OO “Sağlamlığın qorunması” (Сохранение здоровья) Язгуль Абдиева, председатель ОО “İşgüzar Qadınlar” (Деловые женщины) Сураййа Исмайылова, исследователь Кямаля Пашаева, предприниматели Арзу Багирова, Лала Багирова и Тегран Нагиева.

В саммите приняли участие видные общественные деятели, известные представители культуры, науки и деловых кругов. Global Summit of Woman является передовым бизнес-форумом для мировой женской общественности. Саммит на тему «За пределами Уименомики: ускорение доступа» призван продемонстрировать достижения и возможности женщин-предпринимателей, определить пути их продвижения на руководящие позиции в бизнесе, а также обеспечить им доступ к глобальному рынку.

"Глобальный саммит женщин - это крупнейшая площадка для создания конструктивного бизнес–диалога, получения деловых контактов и новых идей, обучения и обмена опытом в бизнесе и лидерстве. Более 1000 женщин из 60 стран собрались на этом значимом и крупномасштабном мероприятии, чтобы услышать мнения представителей мировой политики, крупнейших международных организаций и компаний, женщин-лидеров по совершенствованию экономического положения женщин в сложных условиях современного и динамично развивающегося мира, ускорить женский экономический прогресс во всем мире. В рамках саммита с нашей стороны до мировой общественности были также донесены реалии Карабахской войны, оккупации наших земель армянскими агрессорами, рассказано о древней истории и культуре Азербайджана, его экономическом развитии, успехах на международной арене в различных областях жизнедеятельности", - сказала Гюльнара Халилова, которая преподнесла ряду почетных гостей саммита каталог по пропаганде азербайджанской национальной одежды и кялагаи.

Нашу делегацию в Токио принял посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде. Дипломату и его супруге были преподнесены национальные костюмы от Центра национальной одежды Гюльнары Халиловой.

Во время проведения Global Summit of Woman Делегатам была также представлена подробная информация о том, как получить доступ к Японскому и Азиатско-Тихоокеанскому рынку, рассмотрены инициативы по ускорению доступа женщин к корпоративному лидерству и разработке стратегий для увеличения числа предприятий, возглавляемых женщинами по всему миру. Кроме того, были проведены такие сессии как «Женщины, занимающие руководящие позиции в фондовых биржах», «Бизнес в сфере моды и дизайна», «Ускорение женского корпоративного лидерства», «Уравнение разрыва в оплате труда» и др.

(Автор: Вугар Иманов)