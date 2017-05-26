Зампомощника госсекретаря США посетит Азербайджан

2017-05-26 13:48 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - Заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган совершит визит в Азербайджан. Об этом Trend сообщили в пятницу в посольстве США в Азербайджане.

Данниган возглавит делегацию США на ежегодной международной выставке "Caspian Oil&Gas 2017".

24-я Международная выставка и конференция Caspian Oil&Gas 2017 состоится в Баку с 31 мая по 3 июня.

(Автор:Анаханум Хидаятова)

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