В Грузии началась весенняя сессия ПА НАТО

2017-05-26 14:58 | www.apa.az | 2

В столице Грузии началась 4-дневная весенняя сессия ПА НАТО.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apsny.ge», в работе весенней сессии ПА НАТО принимают участие более 600 делегатов из 28 стран-членов НАТО, а также представители стран — партнеров альянса.

В первый день состоится совместная пресс-конференция участников сессии, закрытое заседание межпарламентского совета Грузия-НАТО и постоянного комитета, а также ряд двухсторонних и многосторонних встреч.

На второй и третий день работы ПА НАТО в Тбилиси запланированы заседания комитетов по обороне и безопасности, экономике и безопасности, политике и других.

На заседаниях комитетов и пленарной сессии планируется обсудить вопросы сотрудничества альянса с Евросоюзом, Грузией, борьбы с терроризмом, ситуацию в Афганистане, проблематику безопасности в черноморском регионе, а также другие темы.



С докладами с грузинской стороны выступят министр обороны Леван Изория, глава Генштаба ВС Владимир Чачибая, эксперт Каха Гоголашвили, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, председатель НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» Анна Нацвлишвили, глава МИД Михаил Джанелидзе и экс-глава внешнеполитического ведомства страны Ираклий Менагаришвили.



Пленарная сессия ассамблеи запланирована 29 мая. К участникам мероприятия обратятся председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Георгий Квирикашвили, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, а также приглашенные в качестве специальных гостей заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий. В конце пленарной сессии планируется принятие декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Грузии.