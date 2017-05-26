«Самый красивый преступник» произвел фурор на модном показе в Каннах – ФОТО

2017-05-26 13:19 | www.oxu.az | 2

В Каннах состоялся феерический модный показ знаменитого немецкого дизайнера Филиппа Плейна. Звездой показа стал манекенщик Джереми Микс, более известный как «самый красивый преступник» США, передает Oxu.Az со ссылкой на obozrevatel.com.

Парень прошелся в нарядах курортной коллекции от бренда Philipp Plein по розовой ковровой дорожке, которая заменила традиционный подиум.

Отметим, что дизайнер не стал арендовать одну из площадок близ набережной Круазетт, вместо этого он пригласил звездных друзей прямо к себе домой - в роскошный особняк La Jungle du Roi, который расположен на холме с видом на живописное морское побережье.

Напомним, что в 2014 году Микс на 27 месяцев попал в места лишения свободы за незаконное хранение оружия. Популярность пришла к нему после того, как его фото опубликовали на официальной странице полиции штата Калифорния в соцсети. Пользователи высоко оценили внешность заключенного. Его снимок попал в СМИ, где парня сразу окрестили самым красивым преступником страны.

Сам американец вскоре получил предложение от модельной компании, после освобождения из тюрьмы в 2016 году он начал делать карьеру в модельном бизнесе.

Среди знаменитостей, посетивших показ, была замечена актриса Ева Лонгория. Звезда блистала в черном платье в пол с пикантным вырезом на груди.

Показ посетила и светская львица Пэрис Хилтон со своим возлюбленным. Звезда является одной из верных поклонниц бренда Филиппа Плейна.

Добавим, что также в показе принимала участие модель с витилиго Винни Харлоу.

A.C.

