В Азербайджане неизбежно сокращение учителей со слабыми итогами диагностического оценивания - минобразования

2017-05-26 13:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане неизбежно сокращение учителей, показавших слабые результаты в ходе диагностического оценивания, сказал в пятницу завсектором минобразования Джасарет Валехов.

По его словам, до сих пор диагностическое оценивание прошли около 140 тысяч учителей.

Повышение уровня профессионализма некоторых учителей путем их привлечения к тренингам невозможно, добавил, в свою очередь, и.о. завсектором по человеческим ресурсам ведомства Эшги Багиров. «Поэтому мы считаем нецелесообразным дальнейшее преподавание этих учителей», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)