Паоло Али: «Достижение стабильности на Южном Кавказе является одной из основных целей НАТО»

2017-05-26 15:01 | www.apa.az | 3

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Али встретился в Тбилиси с председателем грузинского парламента Ираклием Кобахидзе.

Как сообщает грузинское бюро АПА, на встрече, организованной в рамках весенней сессии Парламентской ассамблеи, П.Али отметил, что полностью поддерживает интеграцию Грузии в Европу и евроатлантическое пространство.

Он отметил, что достижение стабильности на Южном Кавказе является одной из основных целей НАТО. По его словам, Грузия играет важную роль в вопросах не только региональной, но и глобальной безопасности.

После встречи состоялся брифинг. Отвечая на вопросы журналистов, И.Кобахидзе сказал, что интеграция в евроатлантические структуры является одним из основных приоритетов Грузии, и проведение весенней сессии ПА НАТО в Тбилиси ускорит этот процесс.

П.Али, подчеркнув важность вопросов повестки весенней сессии, сказал, что принятые документы и рекомендации важны для всех стран.

Отметим, азербайджанская делегация также принимает участие на весенней сессии ПА НАТО. Нашу страну представляет группа депутатов во главе с первым вице-спикером Милли Меджлиса, руководителем азербайджанской делегации в ПА НАТО Зияфетом Аскеровым.