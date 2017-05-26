СМИ: Автомобиль Трампа не пролез в ворота дворца короля Бельгии
2017-05-26 13:40 | www.oxu.az | 2
Из-за больших габаритов служебного автомобиля президента США Дональда Трампа американский лидер не смог проехать на автомобиле через ворота королевского дворца в Брюсселе.
Как сообщает Oxu.Az, об этом пишет газета La Libre Belgiue.
Это произошло из-за того, что автомобиль Трампа под названием «Зверь» («The Beast») за 1,2 млн. долларов имеет очень толстые двери и корпус, защищающие от множества возможных попыток атаковать транспортное средство.
По данным источника издания, Трамп прошел королевский двор пешком, но при этом весь процесс был запланирован и скоординирован американской секретной службой.
Во дворце его ждали на прием король Бельгии Филипп и королева Матильда. В рамках встречи Трамп вместе с супругой, первой леди США Меланьей обсудили с королевской четой Бельгии вопросы сотрудничества двух стран.
Н.О.