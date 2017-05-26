В Бинагади ограбили таксиста

2017-05-26 13:54 | www.oxu.az | 3

Задержан преступник, который, угрожая ножом, отобрал деньги у водителя такси.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел, инцидент произошел 24 мая в 9-ом микрайоне Бинагадинского района.

Неизвестный подсел в качестве пассажира в такси марки «NazLifan», за рулем которого находился житель Баку Габиль Рагимов, и попросил отвезти его в поселок Амирджан. По дороге он вытащил нож, и, угрожая водителю, отобрал у него 53 маната, а затем скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 31-го отделения полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления житель столицы Рауф Алили.

З.Г.

