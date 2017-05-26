Индивидуальность и оригинальность Azerbaijan Fashion Week: день второй (ФОТО)

2017-05-26 14:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Второй день Azerbaijan Fashion Week ознаменовался яркими показами отечественных и зарубежных дизайнеров, сообщает Trend Life.

В Музее каменной летописи в Баку вниманию гостей Недели моды были представлены коллекции Yerlan Zholdasbek, Oksana Barkhatova, Comode, Gunel Ali, Uventa, Turkan Turkel Couture, а в Комплексе Дворца Ширваншахов в древней части столицы Азербайджана – Ичери Шехер - интересное модное шоу DASTAN.

Каждому из дизайнеров удалось запомниться зрителю своей индивидуальностью и оригинальностью. В мероприятие принимают участию как молодые модельеры, так и опытные работники модной индустрии. Объединяя свежие взгляды и многолетний опыт, Неделя моды "рождает" настоящие таланты, способные покорить мировые подиумы.

Показы коллекций сезона F/W 17-18 проходят в отеле Fairmont Baku Flame Towers, Музее каменной летописи и Ичери Шехер. По традиции, каждый день Azerbaijan Fashion Week завершают жаркие afterparty в самых популярных гламурных заведениях столицы, куда съезжаются дизайнеры, модели, популярные блогеры и другие участники Недели моды.

Отметим, что каждый желающий может приобрести дизайнерскую одежду в шоу-руме до 27 мая, познакомившись с создателями коллекций. Шоу-рум AFW располагается на территории Ичери Шехер в здании Музея археологии и этнографии (Беюк Гала 42/19).

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии. Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в стране и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров. В мероприятии принимают участие международные эксперты модной индустрии, в том числе байеры модных розничных сетей и магазинов и представители глянцевых международных, а также местных изданий.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )