Минобразования Азербайджана представило на конкурс рекордное число вакантных учительских мест

2017-05-26 14:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане на конкурс по приему учителей представлено более шести тысяч вакантных мест, сказал в пятницу и.о. завсектором по человеческим ресурсам минобразования Эшги Багиров.

По его словам, это рекордное число вакантных мест.

Он отметил, что начиная с сегодняшнего дня, в течение пяти дней будет вестись прием документов для смены мест работы учителей. Для этого в своем заявлении учитель должен будет выбрать четыре вакантных места. Преимущество будет отдано первому месту, указанному кандидатом. В своем заявлении кандидат также должен указать причину смены места работы.

Багиров добавил, что в этом году минобразования проведет процесс смены места работы учителей с 25 мая по 15 июля, и конкурс и собеседование в связи с этим проводиться не будут.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)