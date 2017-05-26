Представитель Азербайджана и звезды России в грандиозном финале проекта "Ты супер!"

2017-05-26 14:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня вечером состоится грандиозный финал конкурса "Ты супер!", сообщили Trend Life в пресс-службе российского телеканала НТВ.

Юные таланты из России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины и Эстонии выйдут на сцену в компании самых ярких звезд эстрады и покажут всё, на что они способны. Перед самым ответственным выступлением ребята репетируют концертные номера в больших павильонах Мосфильма, которые максимально приближены по масштабам сцены Кремлёвского Дворца. Зрителей грандиозного финального концерта ждёт много сюрпризов.

Финалистка из Абхазии Валерия Адлейба, готовится к дуэтному выступлению с Игорем Крутым, а помогать им будет академический хор. Вместе с известным композитором талантливая вокалистка исполнит песню "Снится сон". Обаятельный Кирилл Есин в компании Веры Брежневой исполнит громкий хит "Лучшие друзья девушек – это бриллианты". Нана Вардзелашвили и несравненная Тамара Гвердцители споют одну из самых известных грузинских песен – "Тбилисо". А Карина Исмаилова и неподражаемая Ёлка, которая была в составе жюри конкурса, представят легендарный хит группы "No Doubt" – любовную рок-балладу "Don’t speak".

Еще немало неожиданных и ярких дуэтов увидят зрители уже 26 мая на Кремлёвской сцене. В финале концерта станет известно имя победителя проекта "Ты супер!", которого выберут путём голосования жители всех 11 стран-участниц телепроекта. Также будет объявлен победитель в номинации "Приз зрительских симпатий" и станет известно, кто из ребят примет участие в музыкальных конкурсах "Детская Новая волна" и "Детское Евровидение".

Грандиозный финал проекта "Ты супер!" НТВ покажет в субботу, 27 мая, в 20.00 по московскому времени.

Отметим, что Азербайджан в проекте представляли - 12–летняя Хошгедем Мехтиева и 17-летняя Парвана Алджанова, которые вышли во второй тур конкурса, но затем выбыли из проекта.