ГПС назвала официальную причину задержания Гезяль Байрамлы
2017-05-26 14:24 | www.oxu.az | 3
Зампред партии Народного фронта Азербайджана Гезяль Байрамлы задержана пограничниками при попытке перейти в Азербайджан из Грузии.
Как передает Oxu.Az, об этом член оппозиционного Национального совета Огтай Гюльалыев написал в социальных сетях.
По его словам, Гезяль Байрамлы была задержана на погранично-пропускном пункте по подозрению в контрабанде.
Адвокат задержанного Эльчин Садыгов заявил прессе, что уголовное дело находится в производстве Государственной пограничной службы.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-центре Госпогранслужбы, в информации говорится, что 25 мая гражданка Азербайджанской Республики Гезяль Байрамлы Орудж гызы была задержана сотрудниками Государственного таможенного комитета на таможенно-пропускном пункте в селе Шыхлы Газахского района при возвращении из Грузии в Азербайджан.
При осмотре ручной клади Г.Байрамовой таможенники обнаружили незадекларированные денежные средства в размере 12 тыс. манатов.
По факту в управлении следствия и дознания Государственной пограничной службы возбуждено уголовное дело по статье 206.1(контрабанда).
В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.