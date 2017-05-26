ГПС назвала официальную причину задержания Гезяль Байрамлы

2017-05-26 14:24 | www.oxu.az | 3

Зампред партии Народного фронта Азербайджана Гезяль Байрамлы задержана пограничниками при попытке перейти в Азербайджан из Грузии.

Как передает Oxu.Az, об этом член оппозиционного Национального совета Огтай Гюльалыев написал в социальных сетях.

По его словам, Гезяль Байрамлы была задержана на погранично-пропускном пункте по подозрению в контрабанде.

Адвокат задержанного Эльчин Садыгов заявил прессе, что уголовное дело находится в производстве Государственной пограничной службы.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-центре Госпогранслужбы, в информации говорится, что 25 мая гражданка Азербайджанской Республики Гезяль Байрамлы Орудж гызы была задержана сотрудниками Государственного таможенного комитета на таможенно-пропускном пункте в селе Шыхлы Газахского района при возвращении из Грузии в Азербайджан.

При осмотре ручной клади Г.Байрамовой таможенники обнаружили незадекларированные денежные средства в размере 12 тыс. манатов.

По факту в управлении следствия и дознания Государственной пограничной службы возбуждено уголовное дело по статье 206.1(контрабанда).

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.

З.Г.

