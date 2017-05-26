С участием президента проводится официальный прием в честь Дня Республики
2017-05-26 14:30 | www.oxu.az | 3
В Buta Palace проводится официальный прием в честь национального праздника Азербайджана – Дня республики.
Как передает Oxu.Az, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в мероприятии.
Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
Затем глава государства произнес речь на официальном приеме.
Официальный прием продолжился концертной программой.
Н.О.