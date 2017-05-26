ФРС не ждет большого влияния фискальной политики Трампа на экономику

2017-05-26 15:33 | www.apa.az | 3

Налогово-бюджетная политика президента Дональда Трампа окажет небольшое положительное влияние на американскую экономику в краткосрочной перспективе и практически никакого - в долгосрочной.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал Reuters глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс. «Учитывая, что безработица в США составляет 4,4%, а рабочих мест создано почти в два раза больше, чем нужно для того, чтобы обеспечить работой новых участников рынка труда, экономика в какой-то степени перегревается».

По мнению чиновника, лучший способ поддержать устойчивость экономики - немного замедлить темпы ее роста с помощью постепенного повышения ставки. «Однако инфляция по-прежнему остается ниже 2-процентного целевого показателя ФРС и даже замедлилась в последнее время, поэтому нет необходимости повышать ставку больше двух раз в 2017 году».