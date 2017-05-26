На круге «Гялябя» внесены изменения в движение автомобилей

2017-05-26 14:36 | www.oxu.az | 3

Меняется движение автотранспорта на территории в Баку, известной как круг «Гялябе».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По словам Асадова, движение транспортных средств, выезжающих с улицы Акима Аббасова на пересечение улиц Гасанбека Зардаби и Моллы Панаха Вагифа, будет направляться только направо - на улицу Гасанбека Зардаби.

«Просьба к автовладельцам, проживающим по ул. Молла Панаха Вагифа, и к водителям, чтобы они были внимательными на этой территории и соблюдали требования установленных дорожных знаков. Также на этой территории будет установлен дорожный знак, запрещающий парковку», - сказал Асадов.

Э.А.

