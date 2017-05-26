В Баку задержан угнавший автомобиль клиента работник автомойки
2017-05-26 14:44 | www.oxu.az | 3
В Баку задержан работник автомойки, угнавший автомобиль.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Азербайджана, инцидент произошел 23 мая на одной из автомоек в поселке Бакиханова Сабунчинского района.
Работник автомойки, житель Баку Салех Гамидов угнал автомобиль «Лада Приора», приехавшего на автомойку жителя поселка Маиса Мамедова.
Управляя угнанным автомобилем, он врезался в препятствие, но никто не пострадал.
С.Гамидли задержан сотрудниками 13-го отделения полиции Управления полиции Сабунчинского района.