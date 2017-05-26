Нападение на христиан в Египте: Есть погибшие

2017-05-26 14:50 | www.oxu.az | 2

В результате нападения на автобус с христианами-коптами в провинции Эль-Минья на юге Египта погибшими числятся 23 человека, пострадали 25 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на newsrambler, об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Египта Халед Могахед.

При этом египетские СМИ сообщают, что погибшими могут числиться до тридцати пассажиров автобуса. Боевики на двух автомобилях открыли огонь по автобусу.

Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа.

Силы безопасности Египта «прочесывают» район нападения на автобус.

Н.О.