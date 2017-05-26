20 восхитительных фотографий из жизни юных танцоров

2017-05-26 15:16 | www.oxu.az | 3

Однажды фотограф Джордан Меттер (Jordan Matter) решил сделать портрет своей дочери. Малышка, увидев камеру, тут же исполнила арабеск. Папу настолько вдохновила легкость движений девочки, что с этого кадра начался целый фотопроект Tiny Dancers Among Us. Больше 2 лет Джордан Меттер фотографировал детей, которые не представляют свою жизнь без танца.

Oxu.Az со ссылкой на AdMe.ru представляет лучшие кадры из фотопроекта.

A.C.

