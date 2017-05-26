Беларусь и Россия планируют создать совместный центр по выпуску беспилотников

2017-05-26 15:16 | www.trend.az | 3

Совместный с Россией центр по выпуску беспилотников предлагается создать в Беларуси, сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков перед совместным заседанием президиумов НАН Беларуси и Российской академии наук, передает корреспондент Белта.

"Мы обсуждали с российскими коллегами, что, возможно, нужно создавать центр или совместное предприятие по беспилотным летательным комплексам. Вчера группа российских ученых посетила НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси. Они очень заинтересовались нашими разработками, отметили, что они эффективные, конкурентоспособные, соответствуют мировым требованиям. Думаю, что мы еще будем обсуждать предложение российской стороны создать у нас совместный центр или, может быть, лабораторию", - сказал Владимир Гусаков.

Председатель Президиума НАН Беларуси отметил, что у НАН и РАН уже есть ряд совместных лабораторий и научно-практических центров. "У нас есть совместные проекты в самых разных областях: фармпродукции, новых материалов, наноиндустрии. Мы объединяем наши усилия в области космоса. Сотрудничаем и в области сельского хозяйства и сельскохозяйственной техники", - добавил он.

Совместное заседание президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук проходит сегодня в Минске. Для участия в мероприятии в Беларусь прибыла представительная делегация руководства РАН. Участники заседания обсудят сотрудничество НАН и РАН, участие институтов академий наук в программах Союзного государства.