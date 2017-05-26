Президент Украины: «Высокие темпы развития Азербайджана будут способствовать восстановлению его территориальной целостности»

2017-05-26 16:00 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в письме говорится: «От имени народа Украины и от себя лично искренне поздравляю Вас по случаю государственного праздника – Дня Республики.

В годы независимости Азербайджан уверенно демонстрирует высокие темпы развития, укрепляя позиции на международной арене. Это, безусловно, будет способствовать решению национального для Азербайджанской Республики вопроса восстановления территориальной целостности в международно признанных границах, относительно которого неизменной остается позиция Украины. В связи с этим мы высоко ценим позицию Азербайджана относительно поддержки территориальной целостности Украины.

Твердо убежден, что Ваш официальный визит в Украину и проведение очередного заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана дадут мощный импульс развитию двустороннего партнерства на благо народов обеих стран. Пользуясь случаем, хотел бы подтвердить Вам приглашение совершить официальный визит в Украину в удобное для Вас время.

Желаю Вам, глубокоуважаемый господин Президент, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира, благополучия и процветания».