Известные российские певцы на свадьбе Хаяма Нисанова – ФОТО + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-26 15:29 | www.oxu.az | 3

Как сообщалось, вчера состоялась свадьба певца Хаяма Нисанова.

В закрытой для медиа свадебной церемонии приняли участие звезды российской эстрады Леонид Агутин и Ани Лорак.

Oxu.Az представляет некоторые кадры со свадьбы:

10:55

Вчера состоялась свадьба известного азербайджанского певца Хаяма Нисанова.

Как передает Oxu.Az, мероприятие прошло с участием представителей азербайджанского шоу-бизнеса.

Избранницей Х.Нисанова стала девушка по имени Нармин.

Представляем вам фото и видео со свадьбы, выложенные в социальных сетях:

A.C.

