Известные российские певцы на свадьбе Хаяма Нисанова – ФОТО + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО
2017-05-26 15:29 | www.oxu.az | 3
Как сообщалось, вчера состоялась свадьба певца Хаяма Нисанова.
В закрытой для медиа свадебной церемонии приняли участие звезды российской эстрады Леонид Агутин и Ани Лорак.
Oxu.Az представляет некоторые кадры со свадьбы:
10:55
Вчера состоялась свадьба известного азербайджанского певца Хаяма Нисанова.
Как передает Oxu.Az, мероприятие прошло с участием представителей азербайджанского шоу-бизнеса.
Избранницей Х.Нисанова стала девушка по имени Нармин.
Представляем вам фото и видео со свадьбы, выложенные в социальных сетях: